«Зенит» не побеждает на протяжении пяти матчей во всех турнирах

11 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором местный «Зенит» уступил столичному ЦСКА (0:1). Единственный гол в матче на 58-й минуте забил с пенальти нападающий армейцев Фёдор Чалов.

Таким образом, «Зенит» не может победить уже на протяжении пяти матчей во всех турнирах. В последний раз коллектив Сергея Семака побеждал 21 апреля в игре 25-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

Команда Сергея Семака проиграла третий матч в рамках чемпионата России из последних четырёх. «Зенит» остался с 51 очком, однако сохранил лидерство в чемпионате благодаря поражению «Краснодара» от «Спартака» (0:1). ЦСКА набрал 42 очка и поднялся на шестое место, обойдя «Крылья Советов» и «Рубин».