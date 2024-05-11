Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» не побеждает на протяжении пяти матчей во всех турнирах

«Зенит» не побеждает на протяжении пяти матчей во всех турнирах
Комментарии

11 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором местный «Зенит» уступил столичному ЦСКА (0:1). Единственный гол в матче на 58-й минуте забил с пенальти нападающий армейцев Фёдор Чалов.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    

Таким образом, «Зенит» не может победить уже на протяжении пяти матчей во всех турнирах. В последний раз коллектив Сергея Семака побеждал 21 апреля в игре 25-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

Команда Сергея Семака проиграла третий матч в рамках чемпионата России из последних четырёх. «Зенит» остался с 51 очком, однако сохранил лидерство в чемпионате благодаря поражению «Краснодара» от «Спартака» (0:1). ЦСКА набрал 42 очка и поднялся на шестое место, обойдя «Крылья Советов» и «Рубин».

Материалы по теме
Интрига всё ещё жива. Важное перед четвёртым матчем серии «Зенит» — ЦСКА
Интрига всё ещё жива. Важное перед четвёртым матчем серии «Зенит» — ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android