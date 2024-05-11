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ЦСКА обыграл «Зенит» на выезде в РПЛ впервые с апреля 2011 года

ЦСКА обыграл «Зенит» на выезде в РПЛ впервые с апреля 2011 года
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11 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором местный «Зенит» уступил столичному ЦСКА (0:1). Единственный гол в матче на 58-й минуте забил с пенальти нападающий армейцев Фёдор Чалов.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    

Таким образом, ЦСКА обыграл «Зенит» на выезде в РПЛ впервые с апреля 2011 года. На тот момент команды возглавляли Леонид Слуцкий и Лучано Спаллетти. Тогда сине-бело-голубым засчитали техническое поражение со счётом 0:3.

Напомним, команда Сергея Семака проиграла третий матч в рамках чемпионата России из последних четырёх. «Зенит» остался с 51 очком, однако сохранил лидерство в чемпионате благодаря поражению «Краснодара» от «Спартака» (0:1). ЦСКА набрал 42 очка и поднялся на шестое место, обойдя «Крылья Советов» и «Рубин».

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