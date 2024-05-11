Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чалов: ЦСКА надо забыть сегодняшний матч с «Зенитом», нужно готовиться к Кубку

Чалов: ЦСКА надо забыть сегодняшний матч с «Зенитом», нужно готовиться к Кубку
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался о матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. ЦСКА выиграл с минимальным счётом 1:0. Чалов стал автором единственного гола (с пенальти).

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    

«Мы прекрасно понимаем, что будем играть против «Зенита» снова, это очень сложный соперник. Сегодняшнюю игру надо уже забыть, сделать выводы. Сегодня все ребята молодцы, отдались полностью. Но уже нужно готовиться к кубковой игре — это самый важный матч», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 51 очко за 28 матчей. ЦСКА располагается на шестой строчке, заработав 42 очка.

Материалы по теме
Судьба чемпионства больше не в руках «Зенита»! ЦСКА буквально выгрыз победу в Петербурге
Судьба чемпионства больше не в руках «Зенита»! ЦСКА буквально выгрыз победу в Петербурге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android