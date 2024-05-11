Чалов: ЦСКА надо забыть сегодняшний матч с «Зенитом», нужно готовиться к Кубку

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался о матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. ЦСКА выиграл с минимальным счётом 1:0. Чалов стал автором единственного гола (с пенальти).

«Мы прекрасно понимаем, что будем играть против «Зенита» снова, это очень сложный соперник. Сегодняшнюю игру надо уже забыть, сделать выводы. Сегодня все ребята молодцы, отдались полностью. Но уже нужно готовиться к кубковой игре — это самый важный матч», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 51 очко за 28 матчей. ЦСКА располагается на шестой строчке, заработав 42 очка.