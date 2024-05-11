Роша: до последних туров мы должны прославлять футболку ЦСКА, которую надеваем с гордостью

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша высказался о мотивации в последних турах чемпионата России.

«Мы представляем ЦСКА, как только надеваем футболку клуба. До конца чемпионата и до последних туров мы должны прославлять свою футболку, которую с гордостью надеваем», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Сегодня, 11 мая, ЦСКА на выезде встречался с санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. ЦСКА выиграл с минимальным счётом 1:0. Единственный гол на счету нападающего армейцев Фёдора Чалова (с пенальти).

ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России, заработав 42 очка за 28 матчей.