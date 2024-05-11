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Защитник ЦСКА Роша: мы должны выходить на поле с единственным намерением — побеждать

Защитник ЦСКА Роша: мы должны выходить на поле с единственным намерением — побеждать
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Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша заявил, что армейцы всегда должны выходить на поле с намерением побеждать.

«Для ЦСКА все матчи абсолютно одинаковые и важные. ЦСКА — большая команда, поэтому мы должны выходить на поле с единственным намерением – побеждать. Мы сейчас отдохнём и будем готовиться к следующему матчу, который для нас будет крайне важным», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, 11 мая 2024 года в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором местный «Зенит» уступил столичному ЦСКА (0:1). Единственный гол в матче на 58-й минуте забил с пенальти нападающий армейцев Фёдор Чалов.

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