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«Атлетик» вырвал ничью в матче Ла Лиги с «Осасуной» на 90+6-й минуте

«Атлетик» вырвал ничью в матче Ла Лиги с «Осасуной» на 90+6-й минуте
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В Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» завершился матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором местный «Атлетик» поделил очки с «Осасуной» (2:2).

Испания - Примера . 35-й тур
11 мая 2024, суббота. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 2
Осасуна
Памплона
0:1 Рауль – 40'     0:2 Гарсия – 47'     1:2 Уильямс – 58'     2:2 Вильялибре – 90+6'    

По ходу встречи гости вели 2:0 благодаря мячам в исполнении Рауля и Рубена Гарсии, однако баски нашли в себе силы восстановить равновесие. Сначала один гол отыграл Иньяки Уильямс, а на шестой компенсированной минуте ничью своей команде принёс Асьер Вильялибре.

«Атлетик» набрал 62 очка после 35 игр и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая на пять очков от зоны Лиги чемпионов.

«Осасуна» имеет 40 очков после такого же количества матчей и идёт на 13-й строчке.

Напомним, чемпионом Ла Лиги нынешнего сезона стал мадридский «Реал», который за несколько туров до окончания первенства гарантировал себе первое место.

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