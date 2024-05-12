Кто выиграет РПЛ в сезоне-2023/2024?

Вчера, 11 мая, прошли четыре матча в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), среди которых свои встречи провели и команды из лидирующей группы.

Сперва «Краснодар» не смог увезти очки из Москвы, уступив «Спартаку» (0:1), а чуть позже «Зенит» потерпел третье поражение за последние четыре матча, проиграв с тем же счётом московскому ЦСКА. В заключительном же матче игрового дня столичное «Динамо» в драматичной концовке вырвало победу в Калининграде (3:2), уступая по ходу встречи «Балтике» 1:2 до 90-й минуты.

Таким образом, воспользовавшись осечками «Краснодара» и «Зенита», динамовцы возглавили турнирную таблицу за два тура до окончания чемпионата. Прямо сейчас у бело-голубых 53 очка, у «Зенита» — 51, у «Краснодара» — 50.

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Отметим, что в последнем туре, 25 мая, «Краснодар» и «Динамо» встретятся в очном поединке.