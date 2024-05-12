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Кто выиграет РПЛ в сезоне-2023/2024?

Кто выиграет РПЛ в сезоне-2023/2024?
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Вчера, 11 мая, прошли четыре матча в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), среди которых свои встречи провели и команды из лидирующей группы.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Зобнин – 35'    
МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    
МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Энрикес – 32'     2:1 Капленко – 68'     2:2 Фернандес – 90+3'     2:3 Нгамалё – 90+9'    

Сперва «Краснодар» не смог увезти очки из Москвы, уступив «Спартаку» (0:1), а чуть позже «Зенит» потерпел третье поражение за последние четыре матча, проиграв с тем же счётом московскому ЦСКА. В заключительном же матче игрового дня столичное «Динамо» в драматичной концовке вырвало победу в Калининграде (3:2), уступая по ходу встречи «Балтике» 1:2 до 90-й минуты.

Таким образом, воспользовавшись осечками «Краснодара» и «Зенита», динамовцы возглавили турнирную таблицу за два тура до окончания чемпионата. Прямо сейчас у бело-голубых 53 очка, у «Зенита» — 51, у «Краснодара» — 50.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Кто выиграет РПЛ в сезоне-2023/2024?

Отметим, что в последнем туре, 25 мая, «Краснодар» и «Динамо» встретятся в очном поединке.

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