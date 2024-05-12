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Видеообзор выездной победы ЦСКА над «Зенитом» в матче 28-го тура РПЛ

Видеообзор выездной победы ЦСКА над «Зенитом» в матче 28-го тура РПЛ
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Вчера, 11 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» прошёл матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором местный «Зенит» уступил столичному ЦСКА (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    

Единственный гол в матче на 58-й минуте забил с пенальти нападающий армейцев Фёдор Чалов.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео наиболее интересных моментов матча:

Видео опубликовано на YouTube-канале «Зенита». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Напомним, команда Сергея Семака уступила в третий раз за последние четыре матча в РПЛ, и за два тура до окончания чемпионата пропустила на первое место столичное «Динамо», которое в своём драматичном матче взяло верх над «Балтикой» (3:2) в Калининграде.

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