Видеообзор выездной победы ЦСКА над «Зенитом» в матче 28-го тура РПЛ

Вчера, 11 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» прошёл матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором местный «Зенит» уступил столичному ЦСКА (0:1).

Единственный гол в матче на 58-й минуте забил с пенальти нападающий армейцев Фёдор Чалов.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео наиболее интересных моментов матча:

Видео опубликовано на YouTube-канале «Зенита». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Напомним, команда Сергея Семака уступила в третий раз за последние четыре матча в РПЛ, и за два тура до окончания чемпионата пропустила на первое место столичное «Динамо», которое в своём драматичном матче взяло верх над «Балтикой» (3:2) в Калининграде.