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Игнашевич — о поражении от «Динамо»: нам не хватает мастерства и надёжности

Игнашевич — о поражении от «Динамо»: нам не хватает мастерства и надёжности
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Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:3) в матче 28‑го тура чемпионата России по футболу.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Энрикес – 32'     2:1 Капленко – 68'     2:2 Фернандес – 90+3'     2:3 Нгамалё – 90+9'    

«В первую очередь не хватает мастерства и надёжности. Всё‑таки, когда пять раз мяч скачет вдоль штрафной, это мастерство.

В концовке в ключевых эпизодах, к сожалению, допустили ошибки. В целом ребята играли хорошо, придерживались плана, создавали моменты, могли забить и должны были выигрывать, но концовку не дотерпели», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что к концу основного времени матча подопечные Сергея Игнашевича вели со счётом 2:1. Но в компенсированное время после голов Роберто Фернандеса и Муми Нгамалё хозяева не только упустили ничью, но и проиграли.

Напомним, «Динамо» набрало 53 очка и вышло на первое место в турнирной таблице. «Балтика» с 26 очками идёт на 15‑й строчке.

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