Игнашевич — о поражении от «Динамо»: нам не хватает мастерства и надёжности

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:3) в матче 28‑го тура чемпионата России по футболу.

«В первую очередь не хватает мастерства и надёжности. Всё‑таки, когда пять раз мяч скачет вдоль штрафной, это мастерство.

В концовке в ключевых эпизодах, к сожалению, допустили ошибки. В целом ребята играли хорошо, придерживались плана, создавали моменты, могли забить и должны были выигрывать, но концовку не дотерпели», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что к концу основного времени матча подопечные Сергея Игнашевича вели со счётом 2:1. Но в компенсированное время после голов Роберто Фернандеса и Муми Нгамалё хозяева не только упустили ничью, но и проиграли.

Напомним, «Динамо» набрало 53 очка и вышло на первое место в турнирной таблице. «Балтика» с 26 очками идёт на 15‑й строчке.