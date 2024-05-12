Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» и «Локомотив» потеряли шансы на чемпионство в РПЛ

«Спартак» и «Локомотив» потеряли шансы на чемпионство в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

«Спартак» и «Локомотив» утратили шансы стать чемпионом России сезона-2023/2024.

Напомним, в матче 28-го тура чемпионата России «Зенит» проиграл ЦСКА со счётом 0:1, а «Краснодар» уступил «Спартаку» (0:1). «Динамо», в свою очередь, одержало волевую победу в матче с «Балтикой» со счётом 3:2.

«Динамо» находится на первом месте в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Зенит» занимает второе место, записав в свой актив 51 очко. Замыкает тройку лидеров «Краснодар» (50).

Следом располагаются «Спартак» и «Локомотив», у которых 46 и 44 очка соответственно. Таким образом, даже если «Спартак» и «Локомотив» выиграют свои оставшиеся матчи в РПЛ, то не смогут стать чемпионами.

В оставшихся матчах «Спартаку» предстоит сыграть с «Рубином» и «Оренбургом», а «Локомотив» встретится с «Оренбургом», «Факелом» и «Балтикой».

Материалы по теме
Это «Динамо» или «Реал»?! Вот он — чемпионский характер в РПЛ!
Это «Динамо» или «Реал»?! Вот он — чемпионский характер в РПЛ!

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android