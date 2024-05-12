«Спартак» и «Локомотив» потеряли шансы на чемпионство в РПЛ

«Спартак» и «Локомотив» утратили шансы стать чемпионом России сезона-2023/2024.

Напомним, в матче 28-го тура чемпионата России «Зенит» проиграл ЦСКА со счётом 0:1, а «Краснодар» уступил «Спартаку» (0:1). «Динамо», в свою очередь, одержало волевую победу в матче с «Балтикой» со счётом 3:2.

«Динамо» находится на первом месте в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Зенит» занимает второе место, записав в свой актив 51 очко. Замыкает тройку лидеров «Краснодар» (50).

Следом располагаются «Спартак» и «Локомотив», у которых 46 и 44 очка соответственно. Таким образом, даже если «Спартак» и «Локомотив» выиграют свои оставшиеся матчи в РПЛ, то не смогут стать чемпионами.

В оставшихся матчах «Спартаку» предстоит сыграть с «Рубином» и «Оренбургом», а «Локомотив» встретится с «Оренбургом», «Факелом» и «Балтикой».

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