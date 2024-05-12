Гол Суареса помог «Интер Майами» обыграть «Монреаль», Месси – без результативных действий

В ночь с 11 на 12 мая мск на стадионе «Сапуто» в канадском Монреале завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» в гостях обыграл «Монреаль Импэкт» со счётом 3:2.

На 22-й минуте встречи американский хавбек Брайс Дюк открыл счёт в матче с передачи форварда Жюль-Антони Вильсена. Через 10 минут Вильсен сделал счёт 2:0. Ещё до перерыва на 40-й минуте встречи Матиас Рохас отыграл один мяч. В компенсированное к первому тайму время уругвайский форвард Луис Суарес сравнял счёт. На 59-й минуте хавбек гостей Бенха Кремаски забил с передачи Рохаса третий мяч своей команды и установил окончательный результат.

Испанский опорный полузащитник Серхио Бускетс и аргентинец Лионель Месси сыграли в этом матче все 90 минут, но не отличились результативными действиями. Другой бывший футболист «Барселоны» Жорди Альба остался вне заявки на эту игру.

На данный момент «Интер Майами» с 27 очками за 13 матчей занимает первое место в турнирной таблице МЛС. «Монреаль Импэкт» с 12 очками расположился на 20-й строчке сводной таблицы.

Месси, Суарес, Бускетс и Альба посетили матч «Майами» – «Бостон»: