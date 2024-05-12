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Монреаль Импэкт – Интер Майами, результат матча 12 мая 2024, счёт 3:2, МЛС

Гол Суареса помог «Интер Майами» обыграть «Монреаль», Месси – без результативных действий
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В ночь с 11 на 12 мая мск на стадионе «Сапуто» в канадском Монреале завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» в гостях обыграл «Монреаль Импэкт» со счётом 3:2.

США - Major League Soccer . МЛС
12 мая 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
Окончен
2 : 3
Интер Майами
Майами
1:0 Дюк – 22'     2:0 Вильсен – 32'     2:1 Рохас – 44'     2:2 Суарес – 45+3'     2:3 Кремаски – 59'    

На 22-й минуте встречи американский хавбек Брайс Дюк открыл счёт в матче с передачи форварда Жюль-Антони Вильсена. Через 10 минут Вильсен сделал счёт 2:0. Ещё до перерыва на 40-й минуте встречи Матиас Рохас отыграл один мяч. В компенсированное к первому тайму время уругвайский форвард Луис Суарес сравнял счёт. На 59-й минуте хавбек гостей Бенха Кремаски забил с передачи Рохаса третий мяч своей команды и установил окончательный результат.

Испанский опорный полузащитник Серхио Бускетс и аргентинец Лионель Месси сыграли в этом матче все 90 минут, но не отличились результативными действиями. Другой бывший футболист «Барселоны» Жорди Альба остался вне заявки на эту игру.

На данный момент «Интер Майами» с 27 очками за 13 матчей занимает первое место в турнирной таблице МЛС. «Монреаль Импэкт» с 12 очками расположился на 20-й строчке сводной таблицы.

Календарь МЛС
Турнирная таблица МЛС

Месси, Суарес, Бускетс и Альба посетили матч «Майами» – «Бостон»:

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