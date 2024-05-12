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Тюкавин стал первым игроком «Динамо» в XXI веке, забившим в шести подряд матчах РПЛ

Тюкавин стал первым игроком «Динамо» в XXI веке, забившим в шести подряд матчах РПЛ
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин отличился забитым голом и результативной передачей в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (3:2). Таким образом, 21-летний форвард стал первым игроком «Динамо» в XXI веке, который забивал в шести подряд матчах РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Энрикес – 32'     2:1 Капленко – 68'     2:2 Фернандес – 90+3'     2:3 Нгамалё – 90+9'    

Отметим, всего в XXI веке в рамках чемпионата России было 14 таких серий из шести матчами подряд с голами. 21-летний Тюкавин — третий по молодости среди игроков (21 год 234 дня). Первым является Александр Кержаков («Зенит») — 19 лет 231 дня, Вильзон Изидор («Локомотив») — 21 год 233 дня.

В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 36 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 17 голов и 10 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Действующее соглашение между московским клубом и нападающим рассчитано до 30 июня 2028 года.

Напомним, «Динамо» набрало 53 очка и вышло на первое место в турнирной таблице, обойдя петербургский «Зенит» (51 очко). «Балтика» (26 очков) идёт на 15‑й строчке.

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