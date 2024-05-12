Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лионель Месси прервал 11-матчевую результативную серию

Лионель Месси прервал 11-матчевую результативную серию
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 11 на 12 мая мск на стадионе «Сапуто» в канадском Монреале завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» в гостях обыграл «Монреаль Импэкт» со счётом 3:2.

Аргентинский нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси сыграл в этом матче все 90 минут, но не отличились результативными действиями. Таким образом Месси прервал 11-матчевую результативную серию. В каждой из 11 предыдущих встреч аргентинец отличался забитым голом или результативной передачей.

В текущем сезоне в активе Месси в МЛС 10 голов и 13 результативных передач в 9 матчах за клуб.

На данный момент «Интер Майами» с 27 очками за 13 матчей занимает первое место в турнирной таблице МЛС. «Монреаль Импэкт» с 12 очками расположился на 20-й строчке сводной таблицы.

Месси, Суарес, Бускетс и Альба посетили матч «Майами» – «Бостон»

Материалы по теме
Гол Суареса помог «Интер Майами» обыграть «Монреаль», Месси – без результативных действий
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android