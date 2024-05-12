Лионель Месси прервал 11-матчевую результативную серию

В ночь с 11 на 12 мая мск на стадионе «Сапуто» в канадском Монреале завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» в гостях обыграл «Монреаль Импэкт» со счётом 3:2.

Аргентинский нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси сыграл в этом матче все 90 минут, но не отличились результативными действиями. Таким образом Месси прервал 11-матчевую результативную серию. В каждой из 11 предыдущих встреч аргентинец отличался забитым голом или результативной передачей.

В текущем сезоне в активе Месси в МЛС 10 голов и 13 результативных передач в 9 матчах за клуб.

На данный момент «Интер Майами» с 27 очками за 13 матчей занимает первое место в турнирной таблице МЛС. «Монреаль Импэкт» с 12 очками расположился на 20-й строчке сводной таблицы.

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