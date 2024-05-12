Тренер вратарей «Реала» рассказал, кто и почему должен сыграть в воротах в финале ЛЧ

Тренер голкиперов мадридского «Реала» Луис Лепис объяснил, почему в финале Лиги чемпионов ворота «сливочных» должен защищать Тибо Куртуа, а не Андрей Лунин.

«Мы когда-то сделали ставку на Кепу, а Лунин изменил ситуацию. Так что никогда нельзя быть уверенным, я могу ошибаться со своим советом. Я бы сделал ставку на Куртуа. Если он в своей лучшей форме, он – лучший вратарь мира. Но мы должны быть уверены, что он в своей лучшей форме», – цитирует Леписа Defensa Central.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня. Матч между испанской и немецкой командами пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Напомним, в начале сезона Куртуа порвал крестообразные связки. Затем, в марте, находясь на финальном этапе восстановления после этой травмы, 31-летний вратарь порвал мениск. Всего на лечение голкипер потратил 335 дней.