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Фабрицио Романо рассказал уникальные подробности трансферной истории Мбаппе

Фабрицио Романо рассказал уникальные подробности трансферной истории Мбаппе
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Популярный журналист и инсайдер Фабрицио Романо после официального объявления нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе об уходе из клуба поделился подробностями трансферной истории французского футболиста за последние годы.

«Килиан Мбаппе никогда не хотел участвовать в переговорах с клубами английской Премьер-лиги за последние два года.

Прошлым летом он также отказался от зарплаты в € 200 млн за сезон от клубов Саудовской Аравии. Причина: он хотел перейти только в «Реал» и не разочаровывать президента Флорентино Переса ещё раз после июня 2022 года», — написал инсайдер на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации многих инсайдеров, француз летом станет игроком «Реала». О его переходе в мадридский клуб могут объявить после финала Лиги чемпионов, который состоится 1 июня.

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»

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