«С такими правилами дела будут плохи». Месси оказался в недоумении от нововведения в МЛС

В ночь с 11 на 12 мая мск на стадионе «Сапуто» в канадском Монреале завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» в гостях обыграл «Монреаль Импэкт» со счётом 3:2.

Аргентинский нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси в ходе матча оказался недоволен нововведением в МЛС. В одном из эпизодов Лео получил незначительное повреждение и был вынужден обратиться за медицинской помощью, после оказания которой аргентинцу не разрешали долгое время вернуться на поле. Всё дело в том, что по новым правилам Лиги в случае обращения игрока за медицинской помощью, он должен покинуть пределы поля и пробыть вне игры не менее двух минут. Стоя у кромки поля аргентинец повернулся к камерам и высказал своё недовольство.

«С такими правилами дела будут плохи», — заявил расстроенный аргентинец.

Напомним, Месси сыграл в этом матче все 90 минут, но не отличились результативными действиями, прервав свою 11-матчевую серию из голов и результативных передач.

Месси, Суарес, Бускетс и Альба посетили матч «Майами» – «Бостон»