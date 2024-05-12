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Сумасшедшая победа «Динамо» в РПЛ, оборвалась великая серия Ничушкина. Главное к утру
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Московское «Динамо» вырвалось в лидеры РПЛ, переиграв «Балтику» в безумной концовке (3:2), нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин прервал повторившую рекорд НХЛ голевую серию, Василий Ломаченко нокаутировал Джорджа Камбососа и завоевал пояс в лёгком весе по версии IBF. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Динамо» возглавило турнирную таблицу РПЛ после победы над «Балтикой».
  2. Ничушкин прервал рекордную серию, оставшись без заброшенных шайб впервые в этом плей-офф.
  3. Василий Ломаченко нокаутировал Джорджа Камбососа и завоевал пояс в лёгком весе.
  4. «Зенит» потерпел третье поражение в последних четырёх матчах РПЛ, уступив дома ЦСКА.
  5. Лионель Месси прервал 11-матчевую результативную серию.
  6. Фабрицио Романо рассказал уникальные подробности трансферной истории Мбаппе.
  7. Гол Кузнецова и пас Свечникова помогли «Каролине» впервые в серии обыграть «Рейнджерс».
  8. «Даллас» вышел вперёд в серии с «Оклахомой», у Луки Дончича — дабл-дабл.
  9. Рублёв в трёх сетах обыграл Маркоса Гирона и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме.
  10. Пас Дадонова на победный гол помог «Далласу» обыграть «Колорадо» и выйти вперёд в серии.
  11. Дабл-дабл Тейтума помог «Бостону» обыграть «Кливленд» и выйти вперёд в серии.
  12. Результаты турнира UFC on ESPN 56.
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