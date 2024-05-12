Сумасшедшая победа «Динамо» в РПЛ, оборвалась великая серия Ничушкина. Главное к утру

Московское «Динамо» вырвалось в лидеры РПЛ, переиграв «Балтику» в безумной концовке (3:2), нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин прервал повторившую рекорд НХЛ голевую серию, Василий Ломаченко нокаутировал Джорджа Камбососа и завоевал пояс в лёгком весе по версии IBF. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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