Сумасшедшая победа «Динамо» в РПЛ, оборвалась великая серия Ничушкина. Главное к утру
Московское «Динамо» вырвалось в лидеры РПЛ, переиграв «Балтику» в безумной концовке (3:2), нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин прервал повторившую рекорд НХЛ голевую серию, Василий Ломаченко нокаутировал Джорджа Камбососа и завоевал пояс в лёгком весе по версии IBF. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Динамо» возглавило турнирную таблицу РПЛ после победы над «Балтикой».
- Ничушкин прервал рекордную серию, оставшись без заброшенных шайб впервые в этом плей-офф.
- Василий Ломаченко нокаутировал Джорджа Камбососа и завоевал пояс в лёгком весе.
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