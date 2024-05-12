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«Тороп — сила!» Комик Гарик Харламов — о победе ЦСКА в матче с «Зенитом»

«Тороп — сила!» Комик Гарик Харламов — о победе ЦСКА в матче с «Зенитом»
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Известный комик, актёр кино, а также болельщик московского ЦСКА Гарик Харламов отреагировал на победу красно-синих в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    

«Красавцы) Тороп — сила! Ничего не значит для нас матч, но «Зенит» одолели)», — написал Харламов в своей социальной сети.

Напомним, команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Единственный гол в матче на 58-й минуте забил с пенальти нападающий армейцев Фёдор Чалов.

Таким образом, команда Сергея Семака проиграла третий матч в рамках чемпионата России из последних четырёх. «Зенит» остался с 51 очком и занимает второе место, уступая московскому «Динамо». ЦСКА набрал 42 очка и поднялся на шестое место, обойдя самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин».

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