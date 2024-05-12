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Олакунле Олусегун: «Краснодар» станет чемпионом России в нынешнем сезоне

Олакунле Олусегун: «Краснодар» станет чемпионом России в нынешнем сезоне
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Защитник «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Кто станет чемпионом в нынешнем сезоне?
— «Краснодар».

— Какие у вас есть доводы? Вы сильнее всех остальных?
— Да, у нас осталось две игры — мы сможем выиграть, я верю в это. В футболе всё возможно, — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

Напомним, после 28 туров Российской Премьер-Лиги «быки» набрали 50 очков и занимают третье место, отставая от лидирующего московского «Динамо» на три очка. На второй строчке расположился санкт-петербургский «Зенит», имеющий в своём активе 51 очко.

В оставшихся турах «Краснодар» сыграет с «Сочи» и «Динамо». Матч с «Сочи» состоится 18 мая, игра с бело-голубыми пройдёт 25 мая.

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