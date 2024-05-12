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Представитель Лунёва: предложения от «Ростова» не поступало

Представитель Лунёва: предложения от «Ростова» не поступало
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Спортивный юрист Антон Смирнов, представляющий интересы 32-летнего вратаря «Карабаха» и сборной России Андрея Лунёва, сообщил, что «Ростов» не связывался с ним насчёт потенциального перехода российского голкипера.

«Предложения от «Ростова» не поступало», — приводит слова Смирнова «РБ Спорт».

Напомним, ранее появлялась информация, что нынешний вратарь «Ростова» Сергей Песьяков может стать игроком «Крыльев Советов» по окончании сезона.

В нынешнем сезоне Лунёв принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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