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Олусегун: последние матчи «Краснодара» — невезение, а не отсутствие чемпионского характера

Олусегун: последние матчи «Краснодара» — невезение, а не отсутствие чемпионского характера
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Полузащитник «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о последних неудачах «горожан» в борьбе за чемпионство в РПЛ. Напомним, в матче 28-го тура чемпионата России «Краснодар» на выезде уступил московскому «Спартаку».

— Кажется, что у «Краснодара» пока нет чемпионского характера.
— В каждой игре у нас есть цель победить, мы знаем, как играть. Но, к сожалению, в последнее время у нас случаются недостаточно удачные матчи. Но надеемся, что в следующих играх мы поборемся. Это просто невезение, а не отсутствие чемпионского характера, — сказал Олусегун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На данный момент «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Динамо», записав в свой актив 53 очка. На втором месте находится «Зенит», набрав 51 очко.

В оставшихся двух турах чемпионата России «Краснодару» предстоит сыграть с «Сочи» и «Динамо».

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