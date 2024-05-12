Модрич смирился с ролью игрока ротации и готов продлить контракт с «Реалом» — AS

38-летний центральный полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич склоняется к тому, чтобы пролонгировать трудовое соглашение со «сливочными», которое заканчивается грядущим летом. Об этом сообщает AS.

По информации источника, ещё месяц назад Модрич думал о том, чтобы покинуть мадридский клуб, однако тот факт, что он принял участие в важных матчах Лиги чемпионов, заставил его изменить мнение. На текущий момент хорватский футболист не возражает против того, чтобы выходить на поле со скамейки запасных.

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В свою очередь, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет, чтобы Модрич продлил контракт с клубом.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Модрич недоволен количеством игрового времени, получаемым в «Реале».

В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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