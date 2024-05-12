Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Модрич смирился с ролью игрока ротации и готов продлить контракт с «Реалом» — AS

Модрич смирился с ролью игрока ротации и готов продлить контракт с «Реалом» — AS
Аудио-версия:
Комментарии

38-летний центральный полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич склоняется к тому, чтобы пролонгировать трудовое соглашение со «сливочными», которое заканчивается грядущим летом. Об этом сообщает AS.

По информации источника, ещё месяц назад Модрич думал о том, чтобы покинуть мадридский клуб, однако тот факт, что он принял участие в важных матчах Лиги чемпионов, заставил его изменить мнение. На текущий момент хорватский футболист не возражает против того, чтобы выходить на поле со скамейки запасных.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В свою очередь, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет, чтобы Модрич продлил контракт с клубом.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Модрич недоволен количеством игрового времени, получаемым в «Реале».

В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Материалы по теме
Модрич покинет «Реал» в конце сезона, передав свой игровой номер Мбаппе — Рамон де Мон
Материалы по теме
Кому бы вы отдали победу в Лиге чемпионов? У каждой из четырёх легенд — своя драма
Рейтинг
Кому бы вы отдали победу в Лиге чемпионов? У каждой из четырёх легенд — своя драма
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android