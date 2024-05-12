Условия, при которых «Динамо» станет чемпионом России сезона-2023/2024

После победы в выездном матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 над калининградской «Балтикой» со счётом 3:2 московское «Динамо» единолично вышло на первое место в турнирной таблице РПЛ за два тура до конца сезона.

На счету бело-голубых, таким образом, стало 53 очка. У ближайших преследователей динамовцев, а именно — у находящегося на второй строчке санкт-петербургского «Зенита», уступившего в матче 28-го тура московскому ЦСКА (0:1), в активе 51 очко, а «Краснодар», замыкающий тройку лучших и тоже проигравший свой матч 28-го тура московскому «Спартаку» (0:1), набрал 50 очков.

Для того чтобы сохранить первое место и завоевать титул чемпиона страны, динамовцам необходимо набрать шесть очков, одержав победы в двух оставшихся матчах сезона с «Крыльями Советов» и «Краснодаром», или завоевать хотя бы четыре очка (одержать победу и сыграть вничью) в двух встречах.

Бело-голубые могут стать досрочными чемпионами перед последним туром сезона при своих ничьей или победе в домашней игре 29-го тура с «Крыльями Советов» при условии, что в матчах того же тура «Зенит» проиграет в выездной игре грозненскому «Ахмату», а «Краснодар» уступит в гостевом матче с «Сочи».

Именно при таких раскладах московское «Динамо» сохранит лидирующее место и завоюет чемпионство в РПЛ.