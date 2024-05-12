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«Енисей» на своём поле обыграл «Кубань» в матче 32-го тура Первой лиги

Сегодня, 12 мая, состоялся матч 32-го тура Мелбет Первой лиги, в котором красноярский «Енисей» принимал краснодарскую «Кубань». Команды играли на стадионе «Центральный», матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Фаловым (Москва). Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Победу красноярцам принесли голы полузащитников Егора Иванова, открывшего счёт на 40-й минуте встречи, и

Александра Ломакина, установившего итоговый счёт игры на 76-й минуте матча.

После этой победы команда Андрея Тихонова с 42 очками после 32 матчей находится на шестом месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. «Кубань» с 23 очками продолжают замыкать турнирную таблицу чемпионата, находясь на последнем месте по итогам 31 матча.