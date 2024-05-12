Сборная Папуа-Новой Гвинеи набирает футболистов по объявлению

Сборная Папуа-Новой Гвинеи в своих социальных сетях опубликовала объявление о поиске футболистов для своей команды.

Для того чтобы стать кандидатом на попадание в национальную команду Папуа-Новой Гвинеи, необходимо заполнить анкету, приложить скан паспорта гражданина этой страны, а также нарезку своих футбольных умений и действий на поле. В случае одобрения заявки представители сборной Папуа-Новой Гвинеи должны связаться с потенциальным новичком команды.

Напомним, национальная команда Папуа-Новой Гвинеи выступает в зоне Океании. Отборочный этап на чемпионат мира 2026 года в этой зоне начнётся 2 сентября. Победитель квалификационного турнира напрямую выйдет на грядущий чемпионат мира.

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