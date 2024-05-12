Сёмин: у «Балтики» хороший уровень игры, но из РПЛ может вылететь

Известный российский тренер Юрий Сёмин поделился мнением о возможности сохранения прописки в Российской Премьер-Лиги калининградской «Балтикой».

«Сложно сказать, кто сохранит прописку в РПЛ. Тут более сложная ситуация. «Балтика», что удивительно, показывает хороший уровень игры. Они играют интересно, это хорошая команда. Но турнирная таблица есть турнирная таблица. Можно быть хорошей командой, но не выигрывать. Они могут вылететь, но у «Балтики» хороший уровень игры», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после 28 туров «Балтика» набрала 27 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В оставшихся двух матчах сезона команде Сергея Игнашевича предстоят игры с «Ростовом» и «Локомотивом».