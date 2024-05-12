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Дмитрий Гафин: было бы хорошо, если бы «Балтика» осталась в РПЛ

Дмитрий Гафин: было бы хорошо, если бы «Балтика» осталась в РПЛ
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос, не показалось ли ему, что после быстрого гола бело-голубых в матче 28-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:3) они расслабились и потеряли контроль.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Энрикес – 32'     2:1 Капленко – 68'     2:2 Фернандес – 90+3'     2:3 Нгамалё – 90+9'    

«Да, показалось. Но мне сейчас совсем не хочется говорить какие-то критические слова с учётом результата и того, сколько осталось сыграть. Хотел бы также выразить поддержку «Балтике», сделать комплимент. Это очень симпатичная команда, а Калининград – замечательный город, здесь прекрасный стадион и болельщики. Было бы хорошо, чтобы они остались в РПЛ», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Напомним, после 28 туров Российской Премьер-Лиги «Балтика» набрала 26 очков и на текущий момент занимает 15-е, предпоследнее место, находясь в зоне прямого вылета. До конца сезона в чемпионате России калининградский клуб сыграет с «Ростовом» (19 мая) и «Локомотивом» (25 мая).

После 28 туров Российской Премьер-Лиги «Динамо» набрало 53 очка и возглавляет турнирную таблицу. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 51 очко. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в своём активе 50 очков.

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