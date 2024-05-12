Созин: ЦСКА лишил «Зенит» чемпионства — и теперь «Зенит» ничего от них не оставит в Кубке

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин поделился мнением о минувшем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА обыграл «Зенит» со счётом 1:0.

«ЦСКА играл действительно самоотверженно. Вот когда говорят, что игроки легли костьми ради результата – это тот самый случай. ЦСКА лишил «Зенит» чемпионства – теперь страшно представить, что Питер сделает с командой Федотова в среду. «Зенит» бросит на Кубок все силы – и выиграет его. Думаю, в финале с ними сыграет «Спартак». Но этот трофей «Зениту» просто необходим – и ЦСКА теперь не поздоровится – теперь «Зенит» ничего от них не оставит», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, после 28 туров чемпионата России «Зенит» набрал 51 очко и занимает второе место. После 28 матчей РПЛ красно-синие заработали 42 очка и располагаются на шестой строчке.