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«Старались сделать этот матч подготовкой к Кубку». Гаич — о победе в игре РПЛ с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Милан Гаич поделился мнением о минувшем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие обыграли «Зенит» со счётом 1:0.

«Мы старались сделать этот матч подготовкой к Кубку в среду. Для нас этот матч самый важный. Хорошо всё сделали, были более готовы.

Сначала старались играть более плотно. Знали, что «Зенит» в начале будет сильно давить. Потом использовали пространство на фланге, которое нам давали», – приводит слова Гаича Metaratings.

Напомним, после 28 туров чемпионата России «Зенит» набрал 51 очко и занимает второе место. После 28 матчей РПЛ красно-синие заработали 42 очка и располагаются на шестой строчке.

15 мая ЦСКА и «Зенит» сыграют в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первая встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

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