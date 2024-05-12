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Властимил Петржела: горжусь Личкой, он способен стать чемпионом вместе с «Динамо»

Властимил Петржела: горжусь Личкой, он способен стать чемпионом вместе с «Динамо»
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Бывший чешский тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что его соотечественник Марцел Личка, возглавляющий московское «Динамо», может выиграть РПЛ в нынешнем сезоне.

«Марцел Личка способен завоевать титул РПЛ вместе с «Динамо». В Чехии о Марцеле ничего не говорят, но я горжусь им», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 28 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Динамо», набравшее 53 очка. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 51 очко. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в своём активе 50 очков.

В 29-м туре РПЛ бело-голубые встретятся с «Крыльями Советов». Матч состоится 18 мая в 14:00 мск. В 30-м туре московский клуб сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 25 мая в 16:30 мск.

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