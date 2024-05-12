«Факел» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ

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Сегодня, 12 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся воронежский «Факел» и екатеринбургский «Урал». Игра пройдёт на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Матч начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд.

«Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Калинин, Сенхаджи, Акбашев, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Итало, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Дмитриев, Ишков, Каштанов.

После 27 туров чемпионата России «Факел» набрал 28 очков и занимает 14-е место. «Урал» после аналогичного количества матчей в Российской Премьер-Лиге также заработал 28 очков, но располагается на 13-й строчке.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Урал» и «Факел» сыграли вничью со счётом 0:0.

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