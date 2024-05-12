Силкин: «Динамо» будет кусать локти, если не воспользуется возможностью стать чемпионом

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о шансах бело-голубых на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Конечно, у «Динамо» хорошие шансы на чемпионство. Они за два тура до конца чемпионата вышли на первое место. Ребята должны понимать, что давно не было такого праздника на нашей стороне. В последних двух играх «Динамо» практически на последних минутах добивалось результата. Это говорит о том, что команда борется до последнего, до финального свистка. У «Динамо» такой возможности стать чемпионом не было очень давно! Если не воспользуются этой ситуацией, то будут кусать локти.

Было неожиданно, когда начали разбазаривать очки в играх с «Ростовом» и «Спартаком». Но появилась вера, вышли на первое место и есть два очка отрыва. Поэтому «Динамо» надо провести одну игру нормально, потому что «Краснодар» и «Зенит» раздаривают очки, поэтому надо брать свои. Для того чтобы брать очки, нужно быть готовым ко всему, в том числе к несправедливости. Руководство «Динамо» должно донести эту мысль до футболистов. Думаю, что они донесут», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 28 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Динамо», набравшее 53 очка. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 51 очко. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в своём активе 50 очков.

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