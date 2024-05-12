«Оренбург» — «Локомотив»: хозяева заканчивают матч в меньшинстве

В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играют «Оренбург» и московский «Локомотив». Встречу принимает стадион «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра раздался в 14:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче 2:0 в пользу гостей.

На восьмой минуте счёт в матче открыл 18-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Передачу ему отдал Максим Глушенков. Это дебютный гол юного футболиста за «Локомотив». Первая половина матча завершилась с минимальным перевесом железнодорожников со счётом 1:0. На 62-й минуте защитник железнодорожников Александр Сильянов забил второй мяч своей команды после подачи с углового от Максима Глушенкова, записавшего на свой счёт ещё одну голевую передачу. На 82-й минуте после второй жёлтой карточки был удалён полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин.

До этого в нынешнем сезоне чемпионата команды встречались в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоялся в сентябре прошлого года. В том матче «Оренбург» одержал выездную победу над «Локомотивом» благодаря забитым мячам Ивана Башича и Дмитрия Воробьёва.

После 27 туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» располагается на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Локомотив» занимает пятую строчку. В активе команды Михаила Галактионова 44 очка.