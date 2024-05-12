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ЭСК поддержала решение Сухого не назначать пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Факелом»

ЭСК поддержала решение Сухого не назначать пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Факелом»
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Воронежский «Факел» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с неназначенным пенальти в ворота «Зенита» на 64-й минуте матча матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1). Экспертно-судейскую комиссия РФС разъяснила эпизод, поддержав решение главного судьи в данном эпизоде.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 дос Сантос – 41'     1:1 Марков – 90+12'    

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Зенит» на 64-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что в единоборстве за позицию игрока обороняющейся команды «Зенит» № 15 Вячеслава Караваева с игроком атакующей команды «Факел» № 47 Сергеем Божиным в собственной штрафной площади оба использовали руки, придерживая друг друга.

В связи с тем, что в подобных единоборствах с обоюдными задержками игроков судьям дана рекомендация продолжать игру, комиссия единогласно поддерживает это решение судьи и решение VAR не вмешиваться в данном игровом эпизоде», — приводится текст решения комиссии на официальном сайте РФС.

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