18-летний игрок «Локомотива» Батраков: сбылась мечта – забить за основную команду

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал результат матча 28-го тура с «Оренбургом». Напомним, встреча, проходившая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась победой «железнодорожников» со счётом 2:0. 18-летний полузащитник забил свой дебютный мяч за основную команду «Локомотива».

«Нам нужна была победа. Остались две игры. Рад своему голу, сбылась одна моя маленькая мечта — забить за основной «Локомотив». В деталях уже не помню свой гол, но Глушенков опять отдал шикарную передачу, оставалось забить», — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, благодаря этой победе «Локомотив» поднялся на четвёртую строчку, набрав 47 очков. «Оренбург» после 28 матчей Российской Премьер-Лиги продолжает находиться на 13-м месте в турнирной таблице, записав в свой актив 29 очков.