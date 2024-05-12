Тренер «Локомотива» Галактионов: ставим задачу бороться за топ-3

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о результате матча 28-го тура с «Оренбургом». Напомним, встреча, проходившая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась победой железнодорожников со счётом 2:0.

«Тяжелый матч, нерв борьбы высокий: одна команда борется за выживание, другая — за продвижение вверх, вперед. Была бескомпромиссная борьба. Все знают, как «Оренбург» играет дома.

Конечно, мы ставим задачу бороться за тройку. Пока есть шансы математические, все реально. Надо биться. Самое главное, чтобы мы сами правильно отнеслись к этим играм. А дальше — подытожим в конце сезона», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Благодаря этой победе «Локомотив» поднялся на четвёртую строчку, набрав 47 очков. «Оренбург» после 28 матчей Российской Премьер-Лиги продолжает находиться на 13-м месте в турнирной таблице, записав в свой актив 29 очков.