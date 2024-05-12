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«Факел» — «Урал»: после первого тайма счёт в игре не открыт

«Факел» — «Урал»: после первого тайма счёт в игре не открыт
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В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются воронежский «Факел» и екатеринбургский «Урал». Игра проводится на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев. Матч начался в 16:30 мск. После первого тайма счёт в игре не открыт (0:0).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург

После 27 туров чемпионата России «Факел» набрал 28 очков и занимает 14-е место. «Урал» после аналогичного количества матчей в Российской Премьер-Лиге также заработал 28 очков, но располагается на 13-й строчке.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Урал» и «Факел» сыграли вничью со счётом 0:0.

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