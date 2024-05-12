Кобелев: «Динамо» абсолютно заслуженно лидирует в РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что бело-голубые заслуженно занимают первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Перед стартом весеннего сезона я сказал, что «Динамо» – один из трёх претендентов на победу в чемпионате. «Краснодар» и «Зенит» проводят очень плохую концовку, а «Динамо» этим пользуется. Команда абсолютно заслуженно лидирует в чемпионате», – приводит слова Кобелева «Евро-Футбол.Ру».

После 28 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Динамо», набравшее 53 очка. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 51 очко. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в своём активе 50 очков.

В 29-м туре РПЛ бело-голубые встретятся с «Крыльями Советов». Матч состоится 18 мая в 14:00 мск. В 30-м туре московский клуб сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 25 мая в 16:30 мск.