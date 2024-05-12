Агент Донни ван де Бека оценил вероятность возвращения футболиста в «Аякс»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек, находящийся на данный момент в аренде в «Айнтрахте» из Франкуфурта-на-Майне, не рассматривает вариант с возвращением в амстердамский «Аякс», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях со ссылкой на агента игрока Гуидо Алберса.

По информации источника, голландец рассматривает варианты продолжения карьеры в Испании, Италии, или Франции.

Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» после завершения текущего сезона не планирует активировать опцию выкупа футболиста за € 11 млн. Также ван де Бек вошёл в список футболистов, от которых «Манчестер Юнайтед» будет не против избавиться предстоящим летом.

«Айнтрахт» объявил об аренде Донни в январе текущего года. Ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» летом 2020 года за € 39 млн. Его действующее трудовое соглашение с английской командой рассчитано до июня 2025 года.

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