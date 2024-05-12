Деменко: «Краснодар» психологически подавлен, но гонку за чемпионство ещё не проиграл

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко высказался о последних неудачах «быков», которые не могут забить в трёх подряд матчах РПЛ.

«Мне кажется, что «Краснодар» просто не может выиграть матч и получить психологическую уверенность. Команде нужна победа, ведь она сейчас психологически подавлена. Но нельзя сказать, что «Краснодар» проиграл гонку за чемпионство. Сейчас всё только разыгрывается, в последнем туре «Краснодар» играет с «Динамо». Если «Краснодар» выигрывает две игры, то команда может стать чемпионом. Но если «Зенит» победит дважды, то он будет впереди на одно очко», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, вчера, 11 мая, команда Мурада Мусаева уступила в гостях столичному «Спартаку» (0:1).