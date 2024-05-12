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Максим Деменко: «Зенит» сейчас находится в кризисе — у команды нет игры

Максим Деменко: «Зенит» сейчас находится в кризисе — у команды нет игры
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко высказался об игровом кризисе «Зенит».

«Однозначно, «Зенит» сейчас находится в кризисе. Мы прекрасно видим, что у «Зенита» нет игры. Команда контролирует мяч и играет неплохо, но, видимо, есть проблемы с соединениями между полузащитниками и нападающими. То есть мяч доходит до атаки, а дальше они не знают, что делать. Это реальный кризис.

Конечно, Малком индивидуально хороший футболист, который брал на себя игру и забивал голы. Но если посмотреть на команду пять туров назад, то у «Зенита» не было никаких проблем в нападении. Что-то сейчас не срастается. Кассьерра остановился, сколько уже не забивает. Поэтому мы видим, что у «Зенита» есть проблемы.

Нельзя говорить только о проигрыше в матче с ЦСКА. Можно начать рассматривать кризис с игры с «Балтикой», когда «Зенит» забил один и при этом мог пропустить. С «Оренбургом» питерцы забили, потом могли пропустить, а «Оренбург» мог даже выиграть. Затем был «Рубин», который обыграл «Зенит» на его домашнем стадионе. А потом «Динамо» в Москве. Поэтому у команды, действительно, есть проблемы», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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