«Козлы» вдесятером обыграли Broke Boys в матче 4-го тура группы D Медиалиги

12 мая завершился матч 4-го тура группы D Winline Медиалиги, в котором встречались Broke Boys и «Козлы». Команды играли на стадионе «Центральный» в Одинцово (Россия). Гости одержал победу со счётом 2:1.

Футболисты Broke Boys вышли вперёд на 18-й минуте матча – этому поспособствовал полузащитник Алишер Рахимов. Однако «Козлы» не только отыгрались, но и добыли победу – в их составе дублем отметился нападающий Вячеслав Шакир.

Примечательно, что с 33-й минуты «Козлы» играли в меньшинстве – красную карточку получил защитник команды Роман Романов.

Broke Boys занимают первое место в турнирной таблице группы D Медиалиги. Команда набрала девять очков за четыре матча. «Козлы» располагаются на второй строчке, заработав пять очков после трёх игр.