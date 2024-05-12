«Козлы» вдесятером обыграли Broke Boys в матче 4-го тура группы D Медиалиги
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12 мая завершился матч 4-го тура группы D Winline Медиалиги, в котором встречались Broke Boys и «Козлы». Команды играли на стадионе «Центральный» в Одинцово (Россия). Гости одержал победу со счётом 2:1.
Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа D. 4-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Broke Boys
Окончен
1 : 2
Козлы
1:0 Рахимов – 18' 1:1 Шакир – 31' 1:2 Шакир – 43'
Удаления: нет / Романов – 33'
Футболисты Broke Boys вышли вперёд на 18-й минуте матча – этому поспособствовал полузащитник Алишер Рахимов. Однако «Козлы» не только отыгрались, но и добыли победу – в их составе дублем отметился нападающий Вячеслав Шакир.
Примечательно, что с 33-й минуты «Козлы» играли в меньшинстве – красную карточку получил защитник команды Роман Романов.
Broke Boys занимают первое место в турнирной таблице группы D Медиалиги. Команда набрала девять очков за четыре матча. «Козлы» располагаются на второй строчке, заработав пять очков после трёх игр.
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