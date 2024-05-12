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Александр Глеб: я бы не сказал, что «Зенит» стал слабее

Александр Глеб: я бы не сказал, что «Зенит» стал слабее
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Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Беларуси Александр Глеб ответил на вопрос об игровом кризисе петербургского «Зенита».

«Я считаю, когда есть такая конкуренция и напряжение в концовке, болельщику классно со стороны наблюдать. Когда «Зенит» за пять туров до конца становился чемпионом – если это не фанат клуба, а человек со стороны, то это банально скучно. А сейчас есть напряжение, подрос уровень конкурентов. Я бы не сказал, что «Зенит» стал слабее», – приводит слова Глеба «Советский спорт».

Напомним, после 28 матчей в Российской Премьер-Лиге петербургский «Зенит» набрал 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице при семи поражениях. Это худший результат в рамках одного чемпионата за всё время, что тренирует команду Сергей Семак. С 2018 года «Зенит» под его руководством пять раз стал чемпионом России.

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