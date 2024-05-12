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Сочи — Пари НН, результат матча 12 мая 2024, счёт 6:1, РПЛ 2023-2024

«Сочи» разгромил «Пари НН» со счётом 6:1 в 28-м туре РПЛ
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12 мая состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Сочи» и «Пари Нижний Новгород». Игра проводилась на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк из Калуги. Матч начался в 19:00 мск. Игра завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
6 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Кравцов – 9'     2:0 Гуарирапа – 32'     3:0 Алвес – 66'     4:0 Сутормин – 74'     5:0 Сутормин – 83'     6:0 Бурмистров – 87'     6:1 Турбо – 88'    

В составе сочинцев голами отметились Кирилл Кравцов, Сауль Гуарирапа, Марсело Алвес, Алексей Сутормин (дубль) и Никита Бурмистров. Гости ответили лишь точным ударом Зе Турбо.

После 28 туров чемпионата России «Сочи» набрал 23 очков и занимает последнее, 16-е место. «Пари НН» после аналогичного количества матчей в Российской Премьер-Лиге заработал 29 очков и располагается на 11-й строчке.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Пари НН» победил «Сочи» со счётом 1:0.

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