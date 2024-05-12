Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Пари НН» — после 1:6 от «Сочи»: работа по подбору игроков будет перезагружена

Гендиректор «Пари НН» — после 1:6 от «Сочи»: работа по подбору игроков будет перезагружена
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о разгромном поражении команды в сегодняшнем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Сочи» (1:6).

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
6 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Кравцов – 9'     2:0 Гуарирапа – 32'     3:0 Алвес – 66'     4:0 Сутормин – 74'     5:0 Сутормин – 83'     6:0 Бурмистров – 87'     6:1 Турбо – 88'    

«Снова не будет победной песни у парней в раздевалке.

Хотели парни победы? Да.

Что снова пошло не так? Ответа одним словом нет на этот вопрос. Задача новому тренерскому штабу привести команду в чувства. Также будет перезагружена работа по подбору футболистов в команду.

Одного везения категорически мало. Ударились об дно, показав позорный счет на табло.

Команда продолжит бороться. Следующие два тура для нас решающие. Прошу поддержать наших парней», — написал Мелик-Гусейнов в телеграм-канале.

Напомним, это поражение стало для нижегородцев крупнейшим в РПЛ.

После 28 туров РПЛ «Пари НН» заработал 29 очков и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. До конца чемпионата командам осталось провести всего два тура.

Материалы по теме
Календарь аутсайдеров и все расклады на вылет из РПЛ. Ситуацию запутаннее придумать сложно
Календарь аутсайдеров и все расклады на вылет из РПЛ. Ситуацию запутаннее придумать сложно

Видео: Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android