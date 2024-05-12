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Гендиректор «Пари НН» — после 1:6 от «Сочи»: работа по подбору игроков будет перезагружена

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о разгромном поражении команды в сегодняшнем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Сочи» (1:6).

«Снова не будет победной песни у парней в раздевалке.

Хотели парни победы? Да.

Что снова пошло не так? Ответа одним словом нет на этот вопрос. Задача новому тренерскому штабу привести команду в чувства. Также будет перезагружена работа по подбору футболистов в команду.

Одного везения категорически мало. Ударились об дно, показав позорный счет на табло.

Команда продолжит бороться. Следующие два тура для нас решающие. Прошу поддержать наших парней», — написал Мелик-Гусейнов в телеграм-канале.

Напомним, это поражение стало для нижегородцев крупнейшим в РПЛ.

После 28 туров РПЛ «Пари НН» заработал 29 очков и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. До конца чемпионата командам осталось провести всего два тура.

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