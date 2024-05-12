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ПСЖ — Тулуза, результат матча 12 мая 2024, счёт 1:3, Лига 1 2023-2024

«ПСЖ» проиграл «Тулузе» в последнем домашнем матче Мбаппе за парижский клуб
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Завершился матч 33-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «ПСЖ» и «Тулуза». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Флораном Батта. «Тулуза» одержала победу со счётом 3:1.

Франция - Лига 1 . 33-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 3
Тулуза
Тулуза
1:0 Мбаппе – 8'     1:1 Даллинга – 13'     1:2 Гбоу – 68'     1:3 Магри – 90+5'    

В составе парижан отличился Килиан Мбаппе, который проводил последний домашний матч за клуб. Ранее Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» после окончания сезона. За «Тулузу» забили Тейс Даллинга, Янн Гбоу и Франк Магри.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 70 очков за 32 матча. «Тулуза» находится на 10-й строчке, заработав 43 очка.

В параллельных матчах «Нант» уступил «Лиллю» (1:2), «Марсель» обыграл «Лорьян» (3:1), а «Ренн» и «Ланс» поделили очки (1:1).

Франция - Лига 1 . 33-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
1 : 2
Лилль
Лилль
0:1 Дэвид – 8'     0:2 Дэвид – 11'     1:2 Аблин – 54'    
Франция - Лига 1 . 33-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
3 : 1
Лорьян
Лорьян
1:0 Обамеянг – 36'     2:0 Жиго – 41'     2:1 Менди – 43'     3:1 Обамеянг – 54'    
Франция - Лига 1 . 33-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
1 : 1
Ланс
Ланс
0:1 Фюльжини – 48'     1:1 Салах – 82'    
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