«ПСЖ» проиграл «Тулузе» в последнем домашнем матче Мбаппе за парижский клуб

Завершился матч 33-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «ПСЖ» и «Тулуза». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Флораном Батта. «Тулуза» одержала победу со счётом 3:1.
В составе парижан отличился Килиан Мбаппе, который проводил последний домашний матч за клуб. Ранее Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» после окончания сезона. За «Тулузу» забили Тейс Даллинга, Янн Гбоу и Франк Магри.
«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 70 очков за 32 матча. «Тулуза» находится на 10-й строчке, заработав 43 очка.
В параллельных матчах «Нант» уступил «Лиллю» (1:2), «Марсель» обыграл «Лорьян» (3:1), а «Ренн» и «Ланс» поделили очки (1:1).
- 13 мая 2024
-
00:46
-
00:38
-
00:35
-
00:18
-
00:17
- 12 мая 2024
-
23:59
-
23:57
-
23:57
-
23:51
-
23:39
-
23:22
-
23:15
-
23:04
-
23:03
-
22:42
-
22:25
-
22:15
-
22:12
-
21:57
-
21:33
-
21:33
-
21:18
-
21:17
-
21:15
-
21:03
-
21:00
-
20:59
-
20:55
-
20:42
-
20:35
-
20:32
-
20:30
-
20:30
-
20:27
-
20:25