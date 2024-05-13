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Глушенков — о сборной России: я там уже был. Не вызовут — ни на кого обижаться не буду

Глушенков — о сборной России: я там уже был. Не вызовут — ни на кого обижаться не буду
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Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков, оформивший ассистентский дубль в матче 28-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:0), оценил свои перспектив быть вызванным в состав национальной команды России благодаря результативной игре в концовке нынешнего сезона.

«Не знаю, тут не мне решать. В последних двух играх мне даже не пришлось по два забивать, чтобы выиграть. Тогда одной передачи хватило — мы выиграли, а я пробежал всего‑то чуть больше трех километров. Сегодня две отдал, парни забили, мы снова победили, снова два не забил. Так что всё нормально. Не стремлюсь кому‑то что‑то там доказывать.

Сборная — мечта любого футболиста? Я там уже был. Вызовут — вызовут, не вызовут — ничего страшного, ни на кого обижаться не буду», — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».

Всего в нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провёл 27 матчей в РПЛ, в которых забил шесть голов и отдал 13 голевых передач.

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