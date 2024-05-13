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Стало известно, какую сумму «Реал» выплатит Мбаппе в качестве подписного бонуса

Стало известно, какую сумму «Реал» выплатит Мбаппе в качестве подписного бонуса
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе получит внушительный бонус после подписания контракта с мадридским «Реалом».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, сумма подписного бонуса превысит € 100 млн, однако выплачиваться она будет в течение пяти лет.

Напомним, Килиан Мбаппе заявил, что покинет «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона. На текущий момент нет официального заявления о том, где Мбаппе продолжит карьеру. Однако ранее СМИ сообщали, что он уже подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до 2029 года. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

25-летний нападающий перешёл в «ПСЖ» летом 2018 года из «Монако». За этот период он принял участие в 306 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 108 результативными передачами.

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