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Флик выдвинул «Баварии» два условия для своего прихода в клуб

Флик выдвинул «Баварии» два условия для своего прихода в клуб
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«Бавария» 10 мая провела переговоры с Хансом-Дитером Фликом, сообщает Abendzeitung.

Однако тренер дал понять, что он готов возглавить мюнхенцев при определённых условиях. Во-первых, он не хочет быть промежуточным вариантом на один год. Отмечается, что мюнхенцы предлагают Хансу-Дитеру контракт до 2026-го.

При этом «Бавария» больше не хочет давать тренерам контракты на 5 лет, как это было с Юлианом Нагельсманом. И во-вторых, Флик хочет, чтобы его ассистентами в клубе стали Мирослав Клозе и Тони Тапалович.

Напомним, Флик находится без работы с сентября прошлого года – тогда его уволили из сборной Германии.

Ранее «Бавария» сообщила, что главный тренер Томас Тухель покинет команду в конце сезона. Была информация о том, что после этого мюнхенцев отказался возглавить главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник.

Также «Бавария» получила отказ от Хаби Алонсо и Юлиана Нагельсманна.

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