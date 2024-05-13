Симеоне установил два рекорда Ла Лиги после победы в матче с «Сельтой»

Сегодня, 12 мая, состоялся матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Сельта». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу мадридского клуба. Таким образом, главный тренер «матрасников» Диего Симеоне стал рекордсменом чемпионата Испании сразу по двум статистическим показетелям.

С 2011 года «Атлетико» под руководством аргентинского специалиста набрал 976 очков, что является рекордным показателем в истории турнира. Симеоне по этому показателю обошёл известного испанского тренера Луиса Арагонеса (973). Также в топ-5 входят Хавьер Ирурета (871), Эрнесто Вальверде (860) и Мануэль Пеллегрини (814).

Стоит отметить, что три очка за победу в Испании присуждают с 1995 года.

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Также отметим, что победа в игре с «Сельтой» стала для главного тренера мадридской команды 400-й, за всё время работы в Испании. Благодаря чему Симеоне стал первым тренером в испанском футболе, одержавшим 400 побед с одной командой.

После 35 туров чемпионата Испании «Атлетико» набрал 70 очков и занимает четвёртое место. «Сельта» после аналогичного количества матчей испанской Примеры заработала 34 очка и расположилась на 16-й строчке.

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